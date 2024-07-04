Милиционер в Ивацевичах спас мужчину из-под колес поезда буквально в последний момент

Секундный момент, который стоил жизни человеку. В Ивацевичах за мгновение до прибытия поезда споткнулся и упал на рельсы мужчина. Рядом оказался молодой сотрудник милиции, который без раздумий рванул перед идущим составом и спас пешехода. Никто не пострадал. Ангелом-хранителем оказался старший оперуполномоченный Ивацевичского РОВД.