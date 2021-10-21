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Милиционеры подарили потерявшимся на прошлой неделе школьникам мобильные телефоны
Теперь всегда на связи. Работники минской милиции помогли найти двойняшек, о пропаже которых на прошлой неделе в дежурную службу сообщила их мама. Сама женщина позвонить детям не могла, так как у мальчиков - им 8 лет - нет мобильных телефонов. Спустя некоторое время пропавших школьников нашли в чужом подъезде. Все потому, что ребята, как выяснилось, катаясь на велосипеде, заблудились в незнакомом районе.
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска:
Мы прониклись этой ситуацией, и офицерским собранием было решено подарить детишкам мобильные телефоны, чтобы они всегда были на связи и мать могла их найти в любое время.
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