Милиционеры подарили потерявшимся на прошлой неделе школьникам мобильные телефоны

Теперь всегда на связи. Работники минской милиции помогли найти двойняшек, о пропаже которых на прошлой неделе в дежурную службу сообщила их мама. Сама женщина позвонить детям не могла, так как у мальчиков - им 8 лет - нет мобильных телефонов. Спустя некоторое время пропавших школьников нашли в чужом подъезде. Все потому, что ребята, как выяснилось, катаясь на велосипеде, заблудились в незнакомом районе.



Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска:

Мы прониклись этой ситуацией, и офицерским собранием было решено подарить детишкам мобильные телефоны, чтобы они всегда были на связи и мать могла их найти в любое время.