Милиционеры спасли жителя Кобрина от попытки суицида

Милиционеры спасли от попытки суицида жителя Кобрина. О том, что кто-то пытается спрыгнуть с моста в реку, на спецлинию 102 сообщили в минувшее воскресенье. К моменту приезда сотрудников ГАИ незнакомец уже свисал, держась за ограждение. Правоохранители тут же его схватили и вытащили на дорогу. Выяснилось, что мужчина был нетрезв. Его передали медикам. Позже 41-летний местный житель поблагодарил милиционеров за спасение и признался: рискуя всем, он пытался доказать матери, что способен свести счеты с жизнью.