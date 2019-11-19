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Милиционеры в Бресте задержали 37-летнюю женщину. Даму подозревают в краже
Совместила полезное с приятным. Милиционеры в Бресте задержали 37-летнюю женщину. Даму подозревают в краже. Последняя, предположительно, посягнула на имущество своего товарища. В итоге пополнила свой бюджет, на 2 тысячи польских злотых, а также обзавелась двумя мобильными телефонами и зарядкой. Как оказалось, вместе пара выпивала. Застолье мужчина, как галантный кавалер, устроил у себя дома, куда и пригласил гостью. После приличной дозы силы хозяина апартаментов покинули, и он уснул. А вот женщина не растерялась. Она забрала чужое имущество. Вскоре мужчина все-таки заметил, что часть его вещей пропала. Однако решил сам разобраться. Он попытался выяснить все у знакомой, однако та свою причастность отрицала. Еще несколько дней пара отдыхала. Но сейчас подозреваемую задержали, уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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