Столичные милиционерызадержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы.Афера раскрыта - главное действующее лицо теперь фигурант уголовного дела за кражу в крупном размере. Столичные милиционеры задержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы.