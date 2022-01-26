ЧПЗона X

Милиционеры задержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы

Милиционеры задержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы

Столичные милиционерызадержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы.Афера раскрыта - главное действующее лицо теперь фигурант уголовного дела за кражу в крупном размере. Столичные милиционеры задержали минчанина, который вынес из магазина ноутбук мимо кассы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все