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Милиция Бреста поставила точку в сетевом бизнесе неработающих местных жителей
На протяжении двух месяцев в милицию обращался директор одной иностранной компании с жалобой на кражу сотен метров кабеля. Сперва неизвестные похитили провода из незапертого склада на территории предприятия, а после повторили кражу, сорвав замок. Сыщикам удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 42 и 54 лет. Несмотря на то что брестчане имеют место жительства, они предпочитают уличную романтику. А украли кабель для того, чтобы заработать. И если на деньги от продажи первой партии кабеля фигуранты праздновали сделку достаточно долго, прикупив себе еды и спиртного, то вторая попытка продажи оказалась провальной. Подозреваемые были задержаны. Сейчас их действиям дается правовая оценка.
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