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Милиция делает все возможное, чтобы после праздников остались лишь приятные воспоминания
Пока все готовятся отметить предстоящие праздники и наслаждаются атмосферой, которая уже царит в воздухе, милиция делает все от себя зависящее, чтобы эти самые долгожданные каникулы прошли спокойно и после них остались лишь приятные воспоминания. Многие стражи порядка проведут эти дни на посту, чтобы в любой момент иметь возможность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Не секрет, что чаще всего в сложных ситуациях люди набирают именно номер 102. Почему, знает Карина Пашкова.
Случился семейный конфликт. Двое сожителей, по-видимому, не смогли прийти к консенсусу мирно, и ссора перешла на повышенные тона. Самостоятельно разобраться не получилось - на помощь позвали милиционеров.
С порога съемочную группу и милиционеров встречает женщина, по всей видимости, хозяйка квартиры. В апартаментах она живет вместе с другом. Именно он, по словам дамы, и затеял конфликт.
Мужчину милиционеры попросили покинуть квартиру. Он сейчас отправится на медосвидетельствование. Все указывает на то, что дебошир пьян.
Самого же мужчину после освидетельствования доставили в центр изоляции правонарушителей. Там он будет находиться до суда. По данному факту начат административный процесс.
Незримая битва с преступностью идет ежедневно, а потому даже в праздничные дни правоохранители проведут на боевом посту, ведь главное в их работе - наша с вами безопасность.
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