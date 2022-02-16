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Милиция Гомеля разыскивает человека, напавшего на женщину в троллейбусе
Милиция Гомеля разыскивает человека, который напал на женщину. Сообщается, что гражданин в салоне троллейбуса № 16 примерно в 9 утра нанес потерпевший тяжкие телесные повреждения. Инцидент случился в пути следования от остановки "Мельников Луг" до остановки "ул. Чехова". Если вам знаком подозреваемый, сообщите об этом в милицию.
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