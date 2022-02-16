Милиция Гомеля разыскивает человека, напавшего на женщину в троллейбусе

Милиция Гомеля разыскивает человека, который напал на женщину. Сообщается, что гражданин в салоне троллейбуса № 16 примерно в 9 утра нанес потерпевший тяжкие телесные повреждения. Инцидент случился в пути следования от остановки "Мельников Луг" до остановки "ул. Чехова". Если вам знаком подозреваемый, сообщите об этом в милицию.