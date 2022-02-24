Милиция Гродно ищет эксгибициониста

Любителя выставлять и показывать ищет милиция Гродно. Еще 13 февраля в Ленинский РОВД города обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что около магазина, расположенного по улице Врублевского, 5, неизвестный ей мужчина демонстрировал свои гениталии. Съемки с камер видеонаблюдения сыщики приобщили к материалам проверки. На данный момент личность человека установить не удалось. В связи с этим правоохранители и обращаются за помощью. Номер телефона для обратной связи 102.