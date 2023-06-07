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Милиция ищет очевидцев аварии под Рогачевом
СК возбудил уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, который вылетел в кювет под Рогачевом.
Авария на трассе Минск - Гомель произошла 4 июня. Пятеро участников ДТП остаются в больнице. По материалам дела, 36-летний мужчина за рулем "мерседеса", возвращаясь домой из Польши, в какой-то момент потерял контроль над управлением, съехал за пределы дороги и несколько раз перевернулся. В салоне буса находились 7 человек. Почти все они водители-международники, работающие на территории стран ЕС. С места аварии обвиняемого и четверых его пассажиров в возрасте от 29 до 42 лет с различными травмами увезли в госпиталь. Еще у двоих человеклегкие ушибы.
Если вы в тот момент проезжали мимо или у вас сохранилась запись с камеры видеорегистратора, следователи просят позвонить по номеру телефона 8/02339/ 2 10 35, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.
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