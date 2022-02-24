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Милиция Минска разыскивает подозреваемую в краже кошелька

Милиция Минска разыскивает подозреваемую в краже кошелька

Внимание! Столичная милиция разыскивает подозреваемую в краже кошелька. Эта дама, попавшая в объектив камеры видеонаблюдения, подозревается в том, что похитила у одной из посетительниц магазина кошелек с деньгами. Если вы узнали женщину на экране, позвоните в милицию: /017/ 394 67 67 либо 102.

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