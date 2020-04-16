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Милиция нашла незваного постояльца дачи в Миорском районе
Кто спал в его доме, кто ел из его посуды… Житель Новополоцка уже знает. Милиция нашла незваного постояльца дачи в Миорском районе. Ей оказалась 44-летняя жительница района, в прошлом судимая. Выйдя из мест лишения свободы, женщина временно решила пожить в чужом доме на лоне природы. Сельчанка вскрыла входную дверь и стала налаживать свой быт. Спустя неделю, когда такая жизнь в отдалении наскучила, дама съехала, прихватив с собой вещи настоящих хозяев. В результате ущерб составил почти 2 тысячи рублей. Владелец дачного домика обратился за помощью к правоохранителям, когда понял, что кто-то прибрался в его апартаментах. И вскоре сыщики нашли самозваного гостя. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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