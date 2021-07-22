Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к краже велосипеда в Гродно

Милиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к краже велосипеда. Инцидент произошел в Гродно еще 1 июля. Подозреваемый попал на кадры камеры наблюдения. Тем не менее пока установить его личность не удалось. Правоохранители обращаются ко всем, кто узнал мужчину на видео, обратиться в милицию по телефонам 029/ 281 76 27; /029/ 789 47 27 или 102.