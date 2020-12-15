Милиция разыскивает мужчину, который попал на камеру видеонаблюдения в Слуцке

Ловкость рук и подозрения в мошенничестве. Милиция разыскивает подозреваемого мужчину, он попал на камеру видеонаблюдения. Более того, снял маску и как будто специально посмотрел в объектив. По сообщению МВД, в конце ноября он зашел в один из магазинов в Слуцке и убедительно просил продавца поменять мелкие денежные купюры на крупные. Но в итоге забирал и те, и другие банкноты. Правоохранители просят сообщить информацию о местонахождении этого человека по телефонам: /017/ 295 53 40,/029/ 183 63 13или 102.