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Милиция установила личность парня, который кинул об асфальт кота

Инцидент получил широкую огласку после того, как видео появилось в интернете. ЧП случилось в Костюковичах. Сейчас действиям 17-летнего лицеиста правоохранители дают правовую оценку.

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