Милиция в Молодечно ищет женщину, которая могла найти чужой смартфон

Инцидент случился в одном из торговых центров города 18 ноября. Местная жительница забыла свой гаджет в уборной на пятом уровне. Спустя 10 минут она вспомнила о мобильном телефоне и вернулась, однако девайса на прежнем месте не было. Дама обратилась за помощью в милицию. Ущерб она оценила в 300 рублей. Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения в торговой сети и установили женщину, которая могла найти забытый смартфон. Возможно, именно вы можете помочь. Если женщина на кадрах вам знакома, правоохранители просят обращаться по телефонам (25) 768 44 09, (0176) 77 16 56или102.

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