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Милиция выяснила личности молодчиков, которые подозреваются в нападении на людей в Полоцке
Милиция выяснила личности молодчиков, которые подозреваются в нападении на людей в Полоцке. Ими оказались парни в возрасте от 17 до 18 лет. В первом случае пострадал молодой человек 22 лет. Инцидент поучил большой резонанс в соцсетях. Хулиганы встретили свою жертву в одном из торговых центров, нашли предлог для разговора на свежем воздухе и уже на улице начали вести себя агрессивно. Какие травмы при этом получил пострадавший, не сообщается. Известно, что этот эпизод произошел в начале февраля.
Как говорят в милиции, подростка избивали двое 18-летних жителей Полоцка. Жертве нанесли удары руками и ногами. Все фигуранты задержаны, а следствие тем временем возбудило уголовное дело.
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