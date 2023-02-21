Милиция выяснила личности молодчиков, которые подозреваются в нападении на людей в Полоцке. Ими оказались парни в возрасте от 17 до 18 лет. В первом случае пострадал молодой человек 22 лет. Инцидент поучил большой резонанс в соцсетях. Хулиганы встретили свою жертву в одном из торговых центров, нашли предлог для разговора на свежем воздухе и уже на улице начали вести себя агрессивно. Какие травмы при этом получил пострадавший, не сообщается. Известно, что этот эпизод произошел в начале февраля.