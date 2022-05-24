Более 30 краж в пяти районах Минской области. Милиция задержала подозреваемого в серии краж с кладбищ. Заявления от пострадавших стали поступать в райотделы еще в начале года. Похищали в основном лампады и декоративные элементы памятника. Только по одному из эпизодов ущерб составил 1,5 тысячи рублей. Уже после стало известно, что передвигался злоумышленник на арендованном автомобиле, а населенный пункт выбирал непосредственно перед вылазкой.