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Мимо кассы с товаром в руках бежал неизвестный - житель Витебска задержал грабителя

Не растерялся, моментально среагировал и задержал грабителя. Без лести герой дня - 46-летний житель Витебска Павел Иванов. После работы мужчина зашел за продуктами в магазин и увидел, как мимо кассы с товаром в руках бежит неизвестный. А следом за ним продавцы.

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