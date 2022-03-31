Мимо кассы с товаром в руках бежал неизвестный - житель Витебска задержал грабителя

Не растерялся, моментально среагировал и задержал грабителя. Без лести герой дня - 46-летний житель Витебска Павел Иванов. После работы мужчина зашел за продуктами в магазин и увидел, как мимо кассы с товаром в руках бежит неизвестный. А следом за ним продавцы.