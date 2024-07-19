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ВНИМАНИЕ! Новый вид мошенничества: жертве в мессенджере пишет его "руководитель", после чего человек остается без денег
В минские РУВД поступают заявления от жителей столицы, которые после общения в мессенджерах со своими якобы руководителями лишились денег.
В Московское РУВД Минска обратилась педагог, которой в мессенджере написал якобы директор школы, в которой она работает. В сообщениях "руководитель" предупредил, что работники их учреждения образования замешаны в преступных схемах, ас ней самой свяжутся правоохранители. Вскоре женщине позвонил лжесотрудник милиции и сообщил, что ее коллеги занимаются мошенничеством и с ее счета также зарегистрированы подозрительные переводы. Чтобы не стать соучастником преступления, женщине следует перевести все свои сбережения на безопасный счет, иначе в ее квартире проведут обыск и изымут деньги. Педагог перевела почти 12 тыс. рублей.Позже "правоохранитель" потребовал у женщины сдать в ломбард все имеющиеся золотые изделия.
Подобный инцидент произошел и с жительницей Ленинского района, которая перевела мошенникам около 3 тыс. рублей.
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