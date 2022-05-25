Минчанин громил съемную квартиру в прямом эфире

Снял квартиру, громил ее и ради хайпа транслировалпроисходящее в режиме онлайн. За совершение хулиганства столичные оперативники задержали неработающего парня из Минска. Как выяснили в милиции, 23-летний фигурант, находясь со своими друзьями в арендованном жилище, вел трансляцию на одном из видеохостигнов в интернете. А для зрелищности по запросам аудитории канала повреждал имеющиеся в квартире вещи.



Кирилл Беркозов, заместитель начальника Центрального РУВД Минска:

Ущерб составил свыше 3500 рублей. Со слов задержанного, данные действия он совершал ради популярности своего канала в сети Интернет. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранителей не попадал. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство.