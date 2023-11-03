Минчанин хотел переобуть машину к зиме, но лишился денег

Популярная схема мошенничества, в которую попал очередной потерпевший: хотел переобуть машину к зиме, но лишился денег. В милицию обратился минчанин, который в "Инстаграме" нашел магазин с предложениями о продаже автомобильных шин по выгодной цене. Аккаунт вызывал доверие - на странице регулярно размещались посты и публиковались сторис о товарах. Мужчина перечислил 50-процентную предоплату - 400 рублей. Получив деньги, представитель магазина заблокировал аккаунт минчанина и перестал выходить на связь.



Большой репортаж о мошенничестве в Сети и сезонности таких преступлений смотрите 3 ноября в итоговом выпуске программы "Зона Х" на "Беларусь 1".