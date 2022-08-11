Минчанин хотел заработать на машину, а получил уголовную статью

В попытке заработать на новый автомобиль заработал уголовную статью.По подозрению в распространении наркотиков задержан 23-летний житель столицы. В отношении фигурантавозбуждено уголовное дело. Как рассказали в милиции, приобрести машину молодой человек запланировал в начале июля. Но на покупкуденег не хватало. Недостающую сумму подозреваемый рискнул собрать нелегально.



Александр Фурса, сотрудник ОНиПТЛ Заводского РУВД Минска:

Задержанный пояснил, что поверил обещаниям о заработке легких денег и начал выполнять задания виртуального наркомаркета о распространении психотропов на территории Минска и Минского района. На наркошоп задержанный успел поработать меньше месяца. Оперативники задержали фигуранта по месту жительства. В ванной комнате обнаружили и изъяли более 19 граммов особо опасного психотропного вещества - мефедрон. Фото:pixabay.com

