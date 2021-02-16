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Минчанин хранил у себя дома запрещенные вещества
Галюциногенные грибы, марихуана и гашиш - такой набор запрещенных веществ хранил минчанин у себя дома. Вышли на него после того, как фигуранту пришла посылка, да не просто посылка - вновь наркотик, на этот раз уже марки с ЛСД. Опасным веществом была пропитана перфорированная бумага. Это подтвердили эксперты Таможенной лаборатории. Посылка следовала из Чехии жителю столицы. 34-летнего белоруса задержали. Дома у него правоохранители обнаружили грибницу, где мужчина выращивал дурманящие грибы, уже высушенные грибы, а также марихуану, гашиш и семена конопли. Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного психотропного вещества. СК также возбудил уголовные дела.
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