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Минчанин лишился денег, покупая билеты на стендап-шоу по просьбе новой знакомой
Попытка попасть на стендап-шоу обернулась для минчанина непредвиденными расходами - парень стал жертвой кибермошенников.
Молодой человек в мессенджере с использованием бота для знакомств начал общение с девушкой, которая в процессе переписки предложила сходить на стендап-шоу. Новая знакомая прислала ссылку для заказа билетов, после перехода по которой кавалеру необходимо было ввести реквизиты своей банковской карты.
В результате с карт-счета заявителя было списано более 640 рублей, а девушка удалила свою анкету из приложения для знакомств. Проведена проверка, возбуждено уголовное дело.
Правоохранители напоминают: будьте осторожны при общении в соцсетях, не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.
Фото: pixabay.com
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