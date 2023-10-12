Минчанин лишился денег, покупая билеты на стендап-шоу по просьбе новой знакомой

Молодой человек в мессенджере с использованием бота для знакомств начал общение с девушкой, которая в процессе переписки предложила сходить на стендап-шоу. Новая знакомая прислала ссылку для заказа билетов, после перехода по которой кавалеру необходимо было ввести реквизиты своей банковской карты.