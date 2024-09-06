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Минчанин на фудкорте забыл сумку с марихуаной

Минчанина задержали оперативники после того, как он оставил на фудкорте сумку с марихуаной. Об оставленной посетителем подозрительной сумке сообщили сотрудники торгового центра. Правоохранителями в ходе осмотра забытой вещи была обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу. В результате установлено, что в сумке находилась марихуана.

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