Минчанин на фудкорте забыл сумку с марихуаной

Минчанина задержали оперативники после того, как он оставил на фудкорте сумку с марихуаной. Об оставленной посетителем подозрительной сумке сообщили сотрудники торгового центра. Правоохранителями в ходе осмотра забытой вещи была обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу. В результате установлено, что в сумке находилась марихуана.