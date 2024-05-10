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Минчанин нашел чужую карту, сходил несколько раз магазин и заработал уголовное дело
Нашел чужую карту и не растерялся - в милицию обратилась минчанка. Женщина сообщила, что с ее банковской карты списаны деньги. Дама объяснила, что пластик потеряла на рынке, а вскоре узнала, что со счета пропали сбережения.
Оперативники вышли на 39-летнего фигуранта, известно, что он безработный. Мужчина нашел чужую карту и не стал упускать шанс. Сходил несколько раз в продуктовый магазин, итог - минус 100 рублей у потерявшей пластик минчанки. Вот такая арифметика. Правда, теперь действия фигуранта уже оценят в рамках закона - возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации.
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