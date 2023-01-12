Минчанин ночью пробрался на стройку и вынес оттуда электроинструменты на 1300 рублей

Сыщики задержали жителя столицы. По информации оперативников, 37-летний мужчина ночью пробрался на стройку, откуда с собой взял электроинструменты на 1300 рублей. Все это он продал знакомым в 5 раз дешевле. Полученные деньги потратил на себя.