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Минчанин ночью пробрался на стройку и вынес оттуда электроинструменты на 1300 рублей

Сыщики задержали жителя столицы. По информации оперативников, 37-летний мужчина ночью пробрался на стройку, откуда с собой взял электроинструменты на 1300 рублей. Все это он продал знакомым в 5 раз дешевле. Полученные деньги потратил на себя.

Известно, что фигурант уже был судим за имущественные преступления. Не исключено, теперь его биографию дополнит еще одна уголовная статья за кражу.

Фото:pixabay.com

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