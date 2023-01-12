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Минчанин ночью пробрался на стройку и вынес оттуда электроинструменты на 1300 рублей
Сыщики задержали жителя столицы. По информации оперативников, 37-летний мужчина ночью пробрался на стройку, откуда с собой взял электроинструменты на 1300 рублей. Все это он продал знакомым в 5 раз дешевле. Полученные деньги потратил на себя.
Известно, что фигурант уже был судим за имущественные преступления. Не исключено, теперь его биографию дополнит еще одна уголовная статья за кражу.
Фото:pixabay.com
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