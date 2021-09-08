Незаконная плантация у себя дома. Минчанин организовал в квартире нарколабораторию, сообщает ГУВД. 49-летнего подозреваемого задержали оперативники при силовой поддержке ОМОНа. В одной из комнат было оборудовано помещение для выращивания и изготовления дурмана. Мужчина установил электрические лампы, систему вентиляции и следил за уровнем влажности. В ходе осмотра изъято более 200 граммов марихуаны, а также полимерные емкости с почвой, удобрения, таймеры, электрические лампы, приспособление для измельчения.