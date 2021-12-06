Минчанин перепродавал айфоны и макбуки, не уплачивая налоги

Речь почти о 70 тысячах долларов. СК передает прокурору уголовное дело в отношении 36-летнего минчанина. По данным следствия, мужчина разработал преступную схему по минимизации налоговых обязательств. Обвиняемый фактически руководил двумя фирмами, при этом по документам никак там не числился. Следствием установлено, что в 2019 году фигуранту удалось заполучить уставные документы, бланки строгой отчетности, кассовое оборудование и факсимиле директоров фирм, которые даже не знали о его преступной деятельности. После этого "серый кардинал", выступая в качестве работодателя, организовал прием на работу курьеров и менеджера без оформления кадровых документов. Никаких функций эти сотрудники не выполняли.



Также известно, что минчанин покупал за наличку мобильные телефоны и другую продукцию Apple и продавал их через интернет. За два года реализовал более 3 000 товаров, а выручку не внес на расчетные счета и не отразил в бухгалтерских документах. Таким образом обвиняемый сэкономил на налогах 165 тысяч рублей.