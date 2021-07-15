Минчанин с 4,8 промилле алкоголя совершил ДТП в Несвижском районе

Мужчина приехал отдохнуть в д. Высокая Липа к своим знакомым. После чего компания из пяти человек поехала на озеро в д. Бояры, где употребляла алкоголь. Возвращаясь обратно, водитель автомобиля "мазда" совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.