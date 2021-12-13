Минчанин похитил 1,5 тыс. литров топлива, используя топливные карты арендованных автомобилей

Минчанин похитил полторы тысячи литров топлива, используя топливные карты арендованных автомобилей. В милицию с заявлением обратился представитель службы безопасности каршеринга и сообщил о хищении топлива. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 19-летний житель Минского района. Молодой человек брал из арендованных автомобилей топливные карты и использовал их в своих интересах. В интернете он находил людей, которое хотели заправить авто дешевле, чем по цене на станции, и вместе с ними ездил на АЗС. Иногда он также за деньги передавал карты самим водителям.



Николай Добродей, оперуполномоченный ОПК КМ Фрунзенского РУВД Минска

Установлено, что задержанный не имел водительского удостоверения и покупал каршеринговые аккаунты в интернете. С июля по сентябрь он забронировал 32 автомобиля. Всего молодым человеком было похищено полторы тысячи литров бензина на общую сумму более трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что минчанин уже возместил организации ущерб. По словам специалистов, сегодня все подобные случаи отслеживаются и документируются каршеринговыми компаниями, информация передается в правоохранительные органы.