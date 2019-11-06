Минчанин похитил зеркала с автомобилей

Легкая нажива! Видимо так подумал минчанин и похитил зеркала с автомобилей. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Оказалось, что хищение совершил 28-летний безработный, судим он не был. Выяснилось, что идея обогатиться за чужой счет пришла к нему после застолья с товарищами. Уйдя из гостей, он и осуществил свой план. Предварительно наживу оставил на общем балконе знакомой. Следователи выясняют, приложил ли руку фигурант к другим аналогичным преступлениям.