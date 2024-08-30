Минчанин получал пенсию убитого им тестя - жуткие подробности преступления рассказали в СК

Следствие поделилось жуткими подробностями дела об убийстве пенсионера в Минске в 2009 году. Погибший 15 лет числился пропавшим без вести. Все эти годы родственники не пытались его найти.



Обвиняемым по делу проходит 56-летний житель столицы - это зять убитого. По материалам дела вопросы к фигуранту у правоохранителей появились еще 2 года назад из-за махинаций: пользуясь паспортом тестя, он получал за того пенсию.



Расследуя уголовное дело о мошенничестве, следователи пришли к выводу, что мужчина может быть причастен к таинственному исчезновению пенсионера. Подозреваемого объявили в розыск и в июле минувшего года задержали. На одном из допросов фигурант расскажет, якобы родственник умер во время их совместного застолья прямо на его глазах. Мужчина будет постоянно менять свои показания, но в какой-то момент все же признается: "Я его ударил, он схватился за нож, я его выбил. Он опять пошел на меня, я ударил его топором по голове. С помощью ножа разделил туловище: ноги, руки, голову".