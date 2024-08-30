3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Минчанин получал пенсию убитого им тестя - жуткие подробности преступления рассказали в СК
Следствие поделилось жуткими подробностями дела об убийстве пенсионера в Минске в 2009 году. Погибший 15 лет числился пропавшим без вести. Все эти годы родственники не пытались его найти.
Обвиняемым по делу проходит 56-летний житель столицы - это зять убитого. По материалам дела вопросы к фигуранту у правоохранителей появились еще 2 года назад из-за махинаций: пользуясь паспортом тестя, он получал за того пенсию.
Расследуя уголовное дело о мошенничестве, следователи пришли к выводу, что мужчина может быть причастен к таинственному исчезновению пенсионера. Подозреваемого объявили в розыск и в июле минувшего года задержали. На одном из допросов фигурант расскажет, якобы родственник умер во время их совместного застолья прямо на его глазах. Мужчина будет постоянно менять свои показания, но в какой-то момент все же признается: "Я его ударил, он схватился за нож, я его выбил. Он опять пошел на меня, я ударил его топором по голове. С помощью ножа разделил туловище: ноги, руки, голову".
Это произошло, когда родственники вдвоем выпивали, пока остальные отдыхали за городом. Останки погибшего нашли в парке (недалеко от их дома) только в июле этого года после признаний обвиняемого. Сейчас он сотрудничает со следствием. Оценку его действиям окончательно дадут по завершении расследования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов