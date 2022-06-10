Минчанин присвоил забытые кем-то на кассе самообслуживания деньги и стал фигурантом уголовного дела

Житель Минска, по версии правоохранителей, не удержался перед соблазном забрать чужое в одном из магазинов в Ленинском районе. Подозреваемый, а это 46-летний мужчина, задержан. Придя за покупками вместе с семьей, заметил забытые кем-то на кассе самообслуживания 350 долларов и 70 рублей. И их похитил. По данному факту возбуждено уголовное дело. В милиции добавили, что фигурант ранее проблем с законом не имел.