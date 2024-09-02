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Минчанин проснулся и обнаружил труп женщины в своей квартире - кто она и от чего умерла, разбирались судмедэксперты
Проснувшись утром после застолья, минчанин обнаружил в своей квартире труп женщины. Кто она и от чего умерла, установили судебные эксперты.
В конце июня этого года в милицию обратился 37-летний житель столицы. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что в его квартире находится труп женщины. Мужчина помнил, что пригласил даму в гости накануне вечером, но от чего та умерла, не мог понять. Разбираться в обстоятельствах гибели пришлось судебным экспертам.
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