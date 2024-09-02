Минчанин проснулся и обнаружил труп женщины в своей квартире - кто она и от чего умерла, разбирались судмедэксперты

Проснувшись утром после застолья, минчанин обнаружил в своей квартире труп женщины. Кто она и от чего умерла, установили судебные эксперты.



В конце июня этого года в милицию обратился 37-летний житель столицы. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что в его квартире находится труп женщины. Мужчина помнил, что пригласил даму в гости накануне вечером, но от чего та умерла, не мог понять. Разбираться в обстоятельствах гибели пришлось судебным экспертам.