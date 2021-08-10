Минчанин пытался вывезти в Россию 30 тонн незаконно заготовленного лома

30 тонн незаконно заготовленного лома минчанин пытался вывезти в Россию. На пути встали правоохранители. Подобным незаконным бизнесом решил заняться 32-летний житель столицы. Лом он закупал у жителей соседних деревень. При этом сам мужчина не имел лицензию и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель не был. Собрав около 28 тонн черного и 3 тонн цветного металла, фигурант пытался вывезти его из Беларуси. Остановили его на трассе М1. Изъятый лом обращен в доход государства, а материалы в отношении нарушителя переданы в суд.