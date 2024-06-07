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Минчанин решил сэкономить на обмене валюты при покупке автомобиля и потерял 50 тыс. долларов

Погнался за выгодным курсом и лишился большой суммы денег. По данным СК, в апреле этого года 38-летний бизнесмен решил приобрести автомобиль в России. На протяжении нескольких лет он копил деньги в валюте на иномарку. Чтобы выгоднообменять 50 тыс. долларов в обход банков, минчанин обратился в тематические сообщества в Telegram. Он разместил объявление о покупке с рук российских рублей либо криптовалюты. Через некоторое время на предложение откликнулся неизвестный. Было решено провести операцию через крипту - для этого имелись нужные люди. А вот герой истории должен был найти человека, который заберет наличные в Москве.

В назначенное время мужчина встретился с посредниками. Участники сделки продемонстрировали покупателю электронный кошелек, на который будут переведены цифровые активы. В этот момент аналогичная встреча происходила и в соседней стране. Придерживаясь ранее достигнутых договоренностей, минчанин отдал небольшую сумму для проведения пробного перевода. Удостоверившись, что операция прошла успешно и его не обманули, он передал оставшиеся деньги, ожидая пополнения баланса криптокошелька. На глазах у бизнесмена транзакция якобы прошла благополучно. Попрощавшись с одним из криптовалютчиков, который забрал деньги и уехал, он позвонил своему приятелю, чтобы удостовериться о передаче на руки нескольких миллионов российских рублей. Однако доверенный сообщил, что ему отказываются отдавать деньги. В панике мужчина дозванивался до фигуранта, с которым изначально договорился об обмене валюты, но тот не отвечал на звонки.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску

Когда в дальнейшем все участники так называемой сделки вышли на связь, они стали представляться вымышленными именами и утверждать, что никакого обмена вовсе не было. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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