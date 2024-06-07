Минчанин решил сэкономить на обмене валюты при покупке автомобиля и потерял 50 тыс. долларов

В назначенное время мужчина встретился с посредниками. Участники сделки продемонстрировали покупателю электронный кошелек, на который будут переведены цифровые активы. В этот момент аналогичная встреча происходила и в соседней стране. Придерживаясь ранее достигнутых договоренностей, минчанин отдал небольшую сумму для проведения пробного перевода. Удостоверившись, что операция прошла успешно и его не обманули, он передал оставшиеся деньги, ожидая пополнения баланса криптокошелька. На глазах у бизнесмена транзакция якобы прошла благополучно. Попрощавшись с одним из криптовалютчиков, который забрал деньги и уехал, он позвонил своему приятелю, чтобы удостовериться о передаче на руки нескольких миллионов российских рублей. Однако доверенный сообщил, что ему отказываются отдавать деньги. В панике мужчина дозванивался до фигуранта, с которым изначально договорился об обмене валюты, но тот не отвечал на звонки.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску