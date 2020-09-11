Минчанин решил выращивать марихуану. Плантацию разместил у себя дома

По информации оперативников, этим хобби агроном занялся два месяца назад. Мужчина увидел поле конопли в лесу. Не пропадать же добру. Забрал кусты и высадил их дома в горшки. Обеспечил траве хорошие условия для роста - купил удобрения и специальную лампу.