Минчанин сдал на металлолом авто умершего товарища, а выручку забрал себе

Сдал на металлолом авто умершего товарища, а выручку забрал себе. Минчанка обратилась к правоохранителям, сообщив, что ее машина пропала - автомобиль марки Volkswagen Transporter. Женщина объяснила, что управлял транспортом ее сын. Но после его смерти авто не использовали.



Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его. Фигурант -49-летний житель столицы, ранее у него уже были проблемы с законом.