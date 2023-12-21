ЧПЗона X

Минчанин согласился стать дропом за 23 рубля, а отправиться в тюрьму может на 6 лет

Минчанин продал данные банковской карты неким людям, с которыми познакомился во дворе дома. Мужчина оформил на свое имя виртуальную банковскую карту, а также десять SIM-карт, которые передал за небольшое вознаграждение - чуть более 20 рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все