Минчанин ударил таксиста из-за громкой музыки в салоне авто

В машине громко музыка играла. Такое объяснение своему поступку придумал житель Минска, ударивший водителя такси. Как сообщили в милиции, инцидент произошел во Фрунзенском районе столицы накануне ночью, когда потерпевший совершал заказ. Шофер остановился возле подъезда, чтобы забрать клиентов, как внезапно кто-то с улицы открыл водительскую дверь. Сразу же после этого последовали два удара кулаком в лицо.



Задерживаться на месте дебошир не стал и ушел, повредив еще заднюю фару. Но уже вскоре подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска.