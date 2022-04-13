Минчанин угрожал убить ножом бывшую супругу - возбуждено уголовное дело

В столице возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. На него в милицию пожаловалась бывшая супруга и рассказала, что он совершает в отношении ее и сына психологическое насилие. По словам женщины, после развода они продолжали жить совместно в однокомнатной квартире. Мужчина донимал экс-жену постоянной ревностью, а также был недоволен поведением ребенка и требовал лишить подростка его фамилии.



Милиция напоминает: не бойтесь обращаться за помощью, пока не стало слишком поздно.

