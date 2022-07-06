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Минчанин украл и спустил на азартные игры 1 300 долларов

Украл деньги и пошел играть в автоматы. Незатейливая схема стала основой для уголовного дела. По информации ГУВД, задержан 42-летний безработный минчанин - он похитил крупную сумму из квартиры сестры своей гражданской супруги. Правда, для этого мужчине пришлось взломать дверь. Похищенное спустил на азартные игры. Сумма ущерба - 1 300 долларов. Известно, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности. Сейчас возбуждено уголовное дело за кражу.

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