Минчанин украл и спустил на азартные игры 1 300 долларов

Украл деньги и пошел играть в автоматы. Незатейливая схема стала основой для уголовного дела. По информации ГУВД, задержан 42-летний безработный минчанин - он похитил крупную сумму из квартиры сестры своей гражданской супруги. Правда, для этого мужчине пришлось взломать дверь. Похищенное спустил на азартные игры. Сумма ущерба - 1 300 долларов. Известно, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности. Сейчас возбуждено уголовное дело за кражу.