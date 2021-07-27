Минчанин воровал катализаторы из прокатного транспорта

Арендовал машину, покатался и еще в наваре остался. В столице расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего ранее не судимого минчанина. Как выяснили в милиции, он воровал катализаторы из прокатного транспорта. Потом продавал их. Вероятно, надеялся остаться незамеченным. Однако фокус не получился.