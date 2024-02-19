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Минчанин ввел данные банковской карты и забронировал столик - до свидания дело не дошло
Кто скрывается за маской таинственной незнакомки, неожиданно узнал для себя житель Минска. Парень предложил встретиться лично девушке, с которой общался онлайн. Барышня не просто поддержала беседу, а весьма аккуратно, с присущей женской хитростью, выбрала заведение. Но локация популярная, поэтому необходимо забронировать столик. Не по звонку - ведь это прошлый век, а на сайте. А чтобы администрация точно знала, за кем закрепить место, требовалось ввести данные банковской карты. Спойлер - до свидания так и не дошло.
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