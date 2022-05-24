Минчанин выбрал понравившийся товар в магазине и направился к выходу - сумма ущерба составила 240 рублей

Открытое похищение имущества в Уголовном кодексе трактуется как грабеж. Наказанием предусмотрен штраф или лишение свободы в зависимости от части статьи. А теперь к чему мы это рассказываем… Милиция задержали мужчину, который открыто похитил женскую сумочку в одном из магазинов столицы. Оказывается, 39-летний неработающий минчанин выбрал понравившийся предмет и направился к выходу. Несмотря на замечание работников торгового зала о необходимости оплатить товар, покупатель спешно покинул помещение магазина. Сумма ущерба - 240 рублей. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за грабеж.