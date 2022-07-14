Минчанин выращивал каннабис в собственной квартире

Также изъяты принадлежащие фигуранту разовые дозы гашиша и амфетамина, приспособления для курения. Известно, что минчанин нигде не работал, ранее не был судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.

Мария Квашевич, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска