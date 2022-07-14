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Минчанин выращивал каннабис в собственной квартире

В Минске задержан дилер, наладивший производство конопли. 35-летний минчанин выращивал каннабис в собственной квартире. Во время осмотра сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли гроубокс, LED-лампу, вентилятор, вытяжку, термометры, 11 емкостей с удобрением, а такжетри куста конопли.

Также изъяты принадлежащие фигуранту разовые дозы гашиша и амфетамина, приспособления для курения. Известно, что минчанин нигде не работал, ранее не был судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.
Мария Квашевич, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска


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