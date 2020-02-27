Не тратил время зря. Минчанин забрал чужую сумку из незапертой квартиры. С заявлением о пропаже имущества в милицию обратилась 40-летняя женщина. У нее пропал ридикюль с вещами и 850 евро. Оперативники по горячим следам вышли на жулика. Известно, что мужчина уже был судим. А в тот день он вместе с товарищем зашел в гости к знакомому. Это одна из многоэтажек по улице Солтыса.



