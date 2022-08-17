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Минчанину грозит срок за нападение на ломбард с игрушечным пистолетом
Пистолет игрушечный, а срок реальный. Разбойное нападение на ломбард в Минске в 2016 году - расследование завершено. И сегодня СК раскрыл подробности. Известно, что преступление произошло вечером 15 сентября. Неизвестный зашел в ломбард на проспекте Пушкина, достал что-то похожее на пистолет и потребовал передать деньги. Сотрудница ломбарда не растерялась, наличность не отдала, а перед грабителем и вовсе захлопнула окошко. Потерпев фиаско, неизвестный скрылся. Несмотря на полный провал, мужчину искали все эти годы и нашли, в мае 2022-го он был задержан. Нападавшим оказался 28-летний минчанин.
В итоге мужчине предъявлено обвинение по статье "Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья с целью завладеть имуществом". С момента задержания он находится под стражей.
Фото: pixabay.com
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