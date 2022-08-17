Минчанину грозит срок за нападение на ломбард с игрушечным пистолетом

Пистолет игрушечный, а срок реальный. Разбойное нападение на ломбард в Минске в 2016 году - расследование завершено. И сегодня СК раскрыл подробности. Известно, что преступление произошло вечером 15 сентября. Неизвестный зашел в ломбард на проспекте Пушкина, достал что-то похожее на пистолет и потребовал передать деньги. Сотрудница ломбарда не растерялась, наличность не отдала, а перед грабителем и вовсе захлопнула окошко. Потерпев фиаско, неизвестный скрылся. Несмотря на полный провал, мужчину искали все эти годы и нашли, в мае 2022-го он был задержан. Нападавшим оказался 28-летний минчанин.